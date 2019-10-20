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Волга - Зенит-Ижевск

20.10.2019, Воскресенье, 13:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Волга - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
5 тур
16 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
15 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 1:1 Волга
5 тур
17 августа, пятница 17:00 Волга 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 17:00 Волга 3:0 Зенит-Ижевск
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 0:1 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 4:3 Волга
15 тур
11 октября, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
7 тур
29 августа, понедельник 17:00 Волга 1:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
22 тур
2 мая, понедельник 14:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
12 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
24 тур
18 мая, понедельник 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
17 тур
22 октября, среда 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
7 тур
26 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
25 тур
24 мая, суббота 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
1 тур
18 июля, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
17 августа, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:00 Волга 1:0 Зенит-Ижевск
14 тур
1 октября, понедельник 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
34 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Волга 2:0 Зенит-Ижевск
20 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Зенит-Ижевск 0:0 Волга
8 тур
8 июня, среда 18:00 Волга 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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