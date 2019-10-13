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КАМАЗ - Зенит-Ижевск

13.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур КАМАЗ - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
4 тур
8 августа, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 1:2 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
19 тур
14 апреля, воскресенье 11:00 Зенит-Ижевск 0:0 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
15 тур
21 октября, суббота 15:00 Зенит-Ижевск 1:0 КАМАЗ
3 тур
3 августа, четверг 18:30 КАМАЗ 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
19 тур
18 апреля, вторник 15:00 Зенит-Ижевск 0:0 КАМАЗ
13 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Зенит-Ижевск 2:1 КАМАЗ
5 тур
16 августа, вторник 18:00 КАМАЗ 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
26 августа, среда 17:00 Зенит-Ижевск 3:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
26 тур
30 мая, суббота 14:00 КАМАЗ 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 14:00 КАМАЗ 1:0 Зенит-Ижевск
1 тур
18 июля, пятница 19:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 0:1 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
23 тур
12 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 2:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
12 тур
24 сентября, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 КАМАЗ
2 тур
26 июля, пятница 18:00 КАМАЗ 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 18:00 КАМАЗ 0:1 Зенит-Ижевск
12 тур
19 сентября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 0:2 КАМАЗ
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 3:3
(5:3)п		 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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