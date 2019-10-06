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Челябинск - Лада-Тольятти

06.10.2019, Воскресенье, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Челябинск - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
3 тур
1 августа, четверг 17:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
18 тур
9 апреля, вторник 16:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
8 тур
10 сентября, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
19 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
7 тур
1 сентября, пятница 15:30 Челябинск 5:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Челябинск
17 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Челябинск
9 тур
9 сентября, пятница 15:30 Челябинск 6:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 17:00 Лада-Тольятти 0:0 Челябинск
18 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 7:0 Лада-Тольятти
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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