Челябинск - Лада-Тольятти

|3 тур
|1 августа, четверг
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:4
|Челябинск
|3 тур
|1 августа, четверг
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:4
|Челябинск
|18 тур
|9 апреля, вторник
|16:00
|Челябинск
|2:1
|Лада-Тольятти
|8 тур
|10 сентября, понедельник
|16:00
|Лада-Тольятти
|1:4
|Челябинск
|19 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:00
|Лада-Тольятти
|0:4
|Челябинск
|7 тур
|1 сентября, пятница
|15:30
|Челябинск
|5:1
|Лада-Тольятти
|27 тур
|4 июня, воскресенье
|16:00
|Лада-Тольятти
|1:3
|Челябинск
|17 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|9 сентября, пятница
|15:30
|Челябинск
|6:0
|Лада-Тольятти
|19 тур
|14 апреля, четверг
|17:00
|Лада-Тольятти
|0:0
|Челябинск
|18 тур
|1 ноября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|7:0
|Лада-Тольятти
|1 тур
|20 июля, понедельник
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Челябинск
|19 тур
|18 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Лада-Тольятти
|9 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|14 тур
|4 октября, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:4
|Челябинск
|4 тур
|7 августа, среда
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Лада-Тольятти
|28 тур
|18 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|4:1
|Лада-Тольятти
|12 тур
|19 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Челябинск
|24 тур
|10 сентября, четверг
|15:30
|Челябинск
|2:0
|Лада-Тольятти
|8 тур
|2 июня, вторник
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Акрон
|17
|12
|2
|3
|29:16
|+13
|38
|2.
|Челябинск
|17
|11
|3
|3
|34:17
|+17
|36
|3.
|Урал-2
|17
|11
|2
|4
|34:16
|+18
|35
|4.
|КАМАЗ
|17
|10
|2
|5
|37:23
|+14
|32
|5.
|Тюмень
|17
|7
|5
|5
|25:21
|+4
|26
|6.
|Лада Д
|17
|7
|3
|7
|19:18
|+1
|24
|7.
|Звезда
|17
|6
|4
|7
|20:20
|0
|22
|8.
|Носта
|17
|6
|4
|7
|23:26
|-3
|22
|9.
|Волга Ул
|17
|6
|2
|9
|19:26
|-7
|20
|10.
|Зенит Иж
|17
|5
|3
|9
|27:27
|0
|18
|11.
|Лада-Тольятти
|17
|3
|1
|13
|12:47
|-35
|10
|12.
|Уфа-2
|17
|1
|3
|13
|17:39
|-22
|6