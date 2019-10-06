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Зенит-Ижевск - Тюмень

06.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Зенит-Ижевск - Тюмень
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
3 тур
1 августа, четверг 17:00 Тюмень 5:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Тюмень 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Тюмень
11 тур
19 сентября, четверг 17:00 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 1:4 Тюмень
9 тур
5 сентября, среда 17:00 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 17:00 Тюмень 6:3 Зенит-Ижевск
18 тур
16 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Тюмень
6 тур
24 мая, вторник 14:30 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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