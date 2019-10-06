Введите ваш ник на сайте

Волга - КАМАЗ

06.10.2019, Воскресенье, 13:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Волга - КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
3 тур
1 августа, четверг 18:30 КАМАЗ 4:0 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
14 тур
15 октября, понедельник 17:00 Волга 0:2 КАМАЗ
4 тур
11 августа, суббота 16:00 КАМАЗ 2:1 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
26 тур
27 мая, воскресенье 16:00 Волга 0:1 КАМАЗ
1 тур
19 июля, среда 18:30 КАМАЗ 0:0 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
26 тур
30 мая, вторник 17:00 Волга 0:1 КАМАЗ
10 тур
13 сентября, вторник 18:00 КАМАЗ 0:2 Волга
2 тур
28 июля, четверг 15:00 Волга 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
23 тур
12 мая, вторник 13:00 КАМАЗ 1:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 14:00 КАМАЗ 0:0 Волга
10 тур
12 сентября, пятница 18:00 Волга 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 КАМАЗ 1:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
13 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Волга 1:2 КАМАЗ
3 тур
1 августа, четверг 18:00 КАМАЗ 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:00 Волга 1:0 КАМАЗ
13 тур
4 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 0:2 Волга
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 00:00 КАМАЗ 2:0 Волга
2 тур
30 марта, воскресенье 00:00 Волга 0:0 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
...
  • Читайте нас: 