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КАМАЗ - Носта

30.09.2019, Понедельник, 18:30 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 12 тур КАМАЗ - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
2 тур
24 июля, среда 16:00 Носта 2:4 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
27 тур
4 июня, вторник 18:30 КАМАЗ 4:1 Носта
22 тур
5 мая, воскресенье 14:00 КАМАЗ 3:0 Носта
1 тур
20 июля, пятница 16:30 Носта 2:3 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
16 тур
28 октября, суббота 16:00 КАМАЗ 1:0 Носта
4 тур
11 августа, пятница 16:00 Носта 1:1 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 КАМАЗ 3:1 Носта
16 тур
17 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 3:2 Носта
8 тур
4 сентября, воскресенье 16:00 Носта 0:3 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
13 тур
28 сентября, воскресенье 18:00 КАМАЗ 2:1 Носта
3 тур
1 августа, пятница 17:00 Носта 0:2 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
22 тур
6 мая, вторник 18:00 КАМАЗ 2:0 Носта
1 тур
18 июля, четверг 17:00 Носта 2:3 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
5 июня, среда 18:00 КАМАЗ 2:3 Носта
16 тур
11 октября, четверг 15:00 Носта 0:0 КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2009
28 тур
31 августа, понедельник 16:00 Носта 1:2 КАМАЗ
8 тур
3 мая, воскресенье 18:00 КАМАЗ 3:1 Носта
Россия. Первый дивизион 2008
30 тур
29 августа, пятница 18:00 КАМАЗ 0:0 Носта
10 тур
8 мая, четверг 17:00 Носта 0:1 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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