Введите ваш ник на сайте

Носта - Тюмень

21.09.2019, Суббота, 14:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Носта - Тюмень
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
4 августа, воскресенье 16:00 Тюмень 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
19 тур
18 апреля, пятница 17:00 Тюмень 2:1 Носта
9 тур
9 сентября, понедельник 15:00 Носта 1:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 16:00 Носта 0:3 Тюмень
13 тур
4 октября, четверг 17:00 Тюмень 2:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 17:00 Тюмень 2:0 Носта
23 тур
15 сентября, четверг 16:00 Носта 0:1 Тюмень
11 тур
24 июня, пятница 17:00 Тюмень 2:0 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 15:00 Носта 3:3 Тюмень
12 тур
19 июля, понедельник 17:00 Тюмень 5:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
...
  • Читайте нас: 