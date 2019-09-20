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КАМАЗ - Лада-Тольятти

20.09.2019, Пятница, 18:30 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур КАМАЗ - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
12 тур
5 октября, пятница 16:00 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
2 тур
26 июля, четверг 18:30 КАМАЗ 6:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
25 тур
21 мая, понедельник 18:30 КАМАЗ 3:1 Лада-Тольятти
13 тур
6 октября, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:3 КАМАЗ
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 17:00 КАМАЗ 0:0 Лада-Тольятти
14 тур
6 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:0 Лада-Тольятти
6 тур
21 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 0:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
21 тур
30 апреля, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 КАМАЗ
11 тур
19 сентября, четверг 18:00 КАМАЗ 3:2 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 КАМАЗ
14 тур
1 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 0:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Лада-Тольятти
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Лада-Тольятти 2:4 КАМАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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