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Зенит-Ижевск - Звезда

21.09.2019, Суббота, 14:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Зенит-Ижевск - Звезда
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 15:00 Звезда 6:0 Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
18 тур
9 апреля, вторник 17:00 Звезда 0:0 Зенит-Ижевск
8 тур
9 сентября, воскресенье 16:00 Зенит-Ижевск 1:2 Звезда
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 17:00 Звезда 2:3 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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