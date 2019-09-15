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Лада-Тольятти - Тюмень

15.09.2019, Воскресенье, 16:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Лада-Тольятти - Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 17:00 Тюмень 1:0 Лада-Тольятти
7 тур
27 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:00 Тюмень 4:1 Лада-Тольятти
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
23 тур
7 сентября, понедельник 17:00 Тюмень 2:1 Лада-Тольятти
7 тур
30 мая, суббота 17:30 Лада-Тольятти 0:0 Тюмень
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Лада-Тольятти 1:1 Тюмень
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Тюмень 0:0 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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