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Лада-Тольятти - Носта

11.09.2019, Среда, 16:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Лада-Тольятти - Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
16 тур
29 октября, понедельник 14:00 Лада-Тольятти 0:3 Носта
6 тур
26 августа, воскресенье 15:00 Носта 1:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
24 тур
16 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:1 Носта
12 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
24 тур
19 мая, пятница 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Носта
13 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Носта
5 тур
16 августа, вторник 16:00 Носта 2:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
20 тур
20 апреля, среда 15:00 Носта 3:0 Лада-Тольятти
10 тур
15 сентября, вторник 16:30 Лада-Тольятти 0:1 Носта
2 тур
28 июля, вторник 16:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2015/2016)
1/64 финала
7 августа, пятница 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
24 тур
18 мая, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:2 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
15 тур
10 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Носта
5 тур
15 августа, пятница 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
26 тур
30 мая, пятница 16:00 Носта 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 13:00 Носта 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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