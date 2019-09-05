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Носта - Челябинск

05.09.2019, Четверг, 16:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Носта - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
17 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Носта 1:0 Челябинск
7 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Челябинск 1:2 Носта
Россия. Кубок (2018/2019)
1/128 финала
30 июля, понедельник 16:30 Челябинск 0:0
(5:4)п		 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 16:00 Носта 0:2 Челябинск
11 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:3 Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
25 тур
25 мая, четверг 16:00 Носта 2:1 Челябинск
10 тур
13 сентября, вторник 16:00 Носта 2:1 Челябинск
2 тур
28 июля, четверг 16:30 Челябинск 5:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
27 тур
31 мая, вторник 16:30 Челябинск 2:1 Носта
17 тур
26 октября, понедельник 13:00 Челябинск 1:2 Носта
9 тур
9 сентября, среда 16:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
16 тур
16 октября, четверг 15:00 Носта 0:1 Челябинск
6 тур
21 августа, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Носта
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
28 июля, понедельник 17:00 Носта 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
15 тур
10 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:3 Носта
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акрон 17 12 2 3 29:16 +13 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34:17 +17 36
3. Урал-2 17 11 2 4 34:16 +18 35
4. КАМАЗ 17 10 2 5 37:23 +14 32
5. Тюмень 17 7 5 5 25:21 +4 26
6. Лада Д 17 7 3 7 19:18 +1 24
7. Звезда 17 6 4 7 20:20 0 22
8. Носта 17 6 4 7 23:26 -3 22
9. Волга Ул 17 6 2 9 19:26 -7 20
10. Зенит Иж 17 5 3 9 27:27 0 18
11. Лада-Тольятти 17 3 1 13 12:47 -35 10
12. Уфа-2 17 1 3 13 17:39 -22 6
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