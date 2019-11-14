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Машук-КМВ - СКА

14.11.2019, Четверг, 15:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 18 тур Машук-КМВ - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
4 тур
9 августа, пятница 18:00 СКА 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 15:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
7 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
29 тур
28 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
13 тур
11 октября, среда 15:00 СКА 0:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
3 тур
12 августа, пятница 17:30 СКА 2:3 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Машук-КМВ
5 тур
18 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
21 тур
7 ноября, среда 15:00 СКА 0:1 Машук-КМВ
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
19 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:0 СКА
3 тур
3 мая, вторник 00:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
22 тур
25 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
6 тур
13 мая, четверг 00:00 СКА 2:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
7 тур
13 мая, среда 18:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:4 СКА
9 тур
5 мая, понедельник 18:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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