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Анжи - Алания

09.11.2019, Суббота, 14:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Россия. ПФЛ. Зона Юг, 17 тур Анжи - Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
3 тур
1 августа, четверг 17:00 Алания 2:1 Анжи
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 17:00 Алания 1:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 16:00 Анжи 0:0 Алания
9 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Алания 0:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 20:45 Алания 0:0 Анжи
4 тур
3 апреля, суббота 16:15 Анжи 2:0 Алания
Россия. Первый дивизион 2008
27 тур
16 августа, суббота 17:30 Анжи 2:0 Алания
7 тур
26 апреля, суббота 18:00 Алания 1:0 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Анжи 0:1 Алания
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Анжи
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Анжи 3:2 Алания
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 Анжи
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Анжи 2:0 Алания
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Алания 2:3 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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