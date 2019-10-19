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Алания - Биолог-Новокубанск

19.10.2019, Суббота, 18:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 14 тур Алания - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
18 тур
16 марта, суббота 15:00 Алания 3:1 Биолог-Новокубанск
4 тур
18 августа, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
18 тур
8 ноября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Алания
2 тур
28 июля, пятница 15:00 Алания 0:1 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
20 тур
26 марта, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Алания
6 тур
2 сентября, пятница 17:00 Алания 2:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Алания 1:0 Биолог-Новокубанск
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Биолог-Новокубанск 0:0 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
20 тур
26 октября, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Алания
4 тур
30 июля, вторник 17:00 Алания 1:2 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
31 тур
21 мая, вторник 17:00 Алания 2:4 Биолог-Новокубанск
15 тур
6 октября, суббота 16:00 Биолог-Новокубанск 3:2 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Алания 0:0 Биолог-Новокубанск
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Биолог-Новокубанск 2:1 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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