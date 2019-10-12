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Дружба - Черноморец

12.10.2019, Суббота, 16:00 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур Дружба - Черноморец
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 18:30 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
28 тур
18 мая, суббота 17:00 Черноморец 2:0 Дружба
14 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. Кубок (2018/2019)
1/64 финала
7 августа, вторник 12:00 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
30 тур
4 мая, пятница 18:00 Дружба 2:1 Черноморец
14 тур
15 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 5:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
24 июля, понедельник 16:00 Дружба 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 1:2 Дружба
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 1:5 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 Дружба
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
18 тур
18 ноября, вторник 17:00 Черноморец 3:1 Дружба
8 тур
19 сентября, пятница 16:30 Дружба 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
22 тур
7 ноября, четверг 18:00 Черноморец 3:0 Дружба
6 тур
9 августа, пятница 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Дружба 2:4 Черноморец
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Черноморец 2:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Дружба 0:2 Черноморец
11 тур
15 июня, вторник 00:00 Черноморец 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 2:0 Дружба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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