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Легион - Биолог-Новокубанск

05.10.2019, Суббота, 15:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Юг, 12 тур Легион - Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
19 тур
23 марта, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Легион
5 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Легион 2:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
34 тур
27 мая, воскресенье 16:30 Легион 2:2 Биолог-Новокубанск
1 тур
20 июля, четверг 18:00 Биолог-Новокубанск 0:1 Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 13:30 Легион 1:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
12 августа, пятница 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 Легион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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