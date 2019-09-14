Введите ваш ник на сайте

Дружба - СКА

14.09.2019, Суббота, 16:30 мск Майкоп, стадион Республиканский Россия. ПФЛ. Зона Юг, 9 тур Дружба - СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
17 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 СКА 0:1 Дружба
3 тур
11 августа, суббота 19:00 Дружба 2:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 СКА 0:1 Дружба
12 тур
7 октября, суббота 16:00 Дружба 0:4 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Дружба 0:2 СКА
10 тур
2 октября, воскресенье 15:30 СКА 1:0 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
18 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Дружба 0:1 СКА
6 тур
22 августа, суббота 17:00 СКА 4:1 Дружба
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Дружба 3:0 СКА
9 тур
3 сентября, понедельник 17:30 СКА 0:2 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
25 тур
23 октября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Дружба
9 тур
21 июня, вторник 00:00 Дружба 3:1 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Дружба 1:0 СКА
17 тур
22 июля, четверг 18:30 СКА 1:1 Дружба
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 СКА 4:1 Дружба
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Дружба 6:1 СКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
...
  • Читайте нас: 