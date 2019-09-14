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Динамо - Алания

14.09.2019, Суббота, 16:00 мск Ставрополь, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Юг, 9 тур Динамо - Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 14:00 Динамо 0:2 Алания
7 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Алания 3:1 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
33 тур
23 мая, среда 18:00 Динамо 1:1 Алания
17 тур
4 ноября, суббота 15:00 Алания 3:0 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
28 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 Алания
14 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Алания 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Динамо 4:2 Алания
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Алания 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
21 тур
26 сентября, понедельник 14:00 Алания 1:0 Динамо
5 тур
19 мая, четверг 00:00 Динамо 3:0 Алания
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Динамо 2:3 Алания
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Алания 1:0 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Алания
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Алания 2:1 Динамо
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:2 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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