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Черноморец - Машук-КМВ

08.09.2019, Воскресенье, 17:30 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 8 тур Черноморец - Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
30 тур
31 мая, пятница 18:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
1 тур
25 июля, среда 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
32 тур
16 мая, среда 16:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
16 тур
28 октября, суббота 16:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
2 тур
4 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
13 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 3:3 Машук-КМВ
25 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
9 тур
28 августа, среда 19:00 Черноморец 4:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:30 Машук-КМВ 1:2 Черноморец
12 тур
19 сентября, среда 18:00 Черноморец 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
17 тур
22 июля, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 19:00 Черноморец 3:2 Машук-КМВ
2 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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