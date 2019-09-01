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Машук-КМВ - Алания

01.09.2019, Воскресенье, 16:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Машук-КМВ - Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
22 тур
12 апреля, пятница 16:00 Алания 2:1 Машук-КМВ
8 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 2:1 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
26 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Алания 0:0 Машук-КМВ
10 тур
23 сентября, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:2 Алания
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
15 июля, суббота 18:00 Машук-КМВ 4:0 Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
29 тур
28 мая, воскресенье 14:00 Алания 2:1 Машук-КМВ
15 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 18:00 Алания 2:2 Машук-КМВ
11 тур
28 сентября, понедельник 17:00 Машук-КМВ 1:1 Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
18 тур
18 ноября, вторник 15:00 Машук-КМВ 1:1 Алания
8 тур
19 сентября, пятница 17:00 Алания 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
31 тур
19 мая, понедельник 17:00 Машук-КМВ 1:2 Алания
15 тур
29 сентября, воскресенье 14:00 Алания 2:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
33 тур
31 мая, пятница 17:00 Алания 0:0 Машук-КМВ
17 тур
16 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 1:0 Алания
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
11 июля, среда 18:00 Машук-КМВ 1:1
(3:4)п		 Алания
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
18 тур
4 сентября, воскресенье 14:00 Алания 0:3 Машук-КМВ
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Машук-КМВ 1:3 Алания
Россия. Первый дивизион 2008
26 тур
9 августа, суббота 18:00 Машук-КМВ 1:2 Алания
6 тур
19 апреля, суббота 18:00 Алания 2:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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