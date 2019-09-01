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Волгарь - Черноморец

01.09.2019, Воскресенье, 16:30 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Волгарь - Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
22 тур
12 апреля, пятница 17:30 Волгарь 2:1 Черноморец
8 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Волгарь
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
19 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 3:0 Черноморец
3 тур
22 июля, понедельник 19:00 Черноморец 1:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 44 тур
26 апреля, четверг 18:00 Черноморец 0:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
28 сентября, среда 18:00 Волгарь 2:2 Черноморец
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Волгарь
Россия. Первый дивизион 2009
27 тур
28 августа, пятница 19:00 Черноморец 1:1 Волгарь
7 тур
30 апреля, четверг 18:00 Волгарь 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волгарь 19 16 2 1 45:7 +38 50
2. Алания 19 15 1 3 54:13 +41 46
3. Дружба 19 10 4 5 29:26 +3 34
4. Черноморец Нв 19 10 3 6 40:22 +18 33
5. Динамо Ст 19 8 3 8 31:25 +6 27
6. Легион 19 7 6 6 18:21 -3 27
7. Динамо Мх 19 7 5 7 19:24 -5 26
8. СКА 19 7 5 7 25:25 0 26
9. Биолог-Новокубанск 19 7 5 7 20:22 -2 26
10. Машук-КМВ 19 6 6 7 22:17 +5 24
11. Кубань 19 5 5 9 22:37 -15 20
12. Интер 18 5 4 9 22:36 -14 19
13. Спартак Нч 19 4 7 8 18:37 -19 19
14. Краснодар-3 19 5 3 11 19:38 -19 18
15. Анжи 18 3 6 9 22:30 -8 15
16. Спартак 19 1 5 13 14:40 -26 8
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