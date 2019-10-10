Зенит - Сахалин

|12 тур
|2 октября, среда
|11:00
|Сахалин
|2:0
|Зенит
|1 тур
|3 августа, суббота
|13:00
|Зенит
|0:1
|Сахалин
|19 тур
|5 мая, воскресенье
|11:30
|Сахалин
|4:1
|Зенит
|18 тур
|28 апреля, воскресенье
|13:30
|Зенит
|0:0
|Сахалин
|7 тур
|6 сентября, четверг
|13:00
|Сахалин
|3:0
|Зенит
|6 тур
|29 августа, среда
|13:00
|Зенит
|0:1
|Сахалин
|23 тур
|24 мая, четверг
|13:00
|Зенит
|0:3
|Сахалин
|14 тур
|12 октября, четверг
|08:00
|Сахалин
|3:1
|Зенит
|11 тур
|28 сентября, четверг
|12:00
|Зенит
|4:1
|Сахалин
|2 тур
|9 августа, среда
|11:00
|Сахалин
|2:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Иртыш
|11
|9
|2
|0
|21:4
|+17
|29
|2.
|Сахалин
|12
|5
|3
|4
|15:16
|-1
|18
|3.
|Новосибирск
|12
|5
|2
|5
|16:16
|0
|17
|4.
|Чита
|12
|4
|3
|5
|13:12
|+1
|15
|5.
|Динамо Брл
|11
|3
|2
|6
|8:15
|-7
|11
|6.
|Зенит Ир
|12
|3
|0
|9
|6:16
|-10
|9