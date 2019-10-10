Введите ваш ник на сайте

Зенит - Сахалин

10.10.2019, Четверг, 11:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Восток, 13 тур Зенит - Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
12 тур
2 октября, среда 11:00 Сахалин 2:0 Зенит
1 тур
3 августа, суббота 13:00 Зенит 0:1 Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019)
19 тур
5 мая, воскресенье 11:30 Сахалин 4:1 Зенит
18 тур
28 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 0:0 Сахалин
7 тур
6 сентября, четверг 13:00 Сахалин 3:0 Зенит
6 тур
29 августа, среда 13:00 Зенит 0:1 Сахалин
Россия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
22 августа, среда 13:00 Сахалин 3:0 Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018)
23 тур
24 мая, четверг 13:00 Зенит 0:3 Сахалин
14 тур
12 октября, четверг 08:00 Сахалин 3:1 Зенит
11 тур
28 сентября, четверг 12:00 Зенит 4:1 Сахалин
2 тур
9 августа, среда 11:00 Сахалин 2:1 Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017)
23 тур
31 мая, среда 13:00 Зенит 1:1 Сахалин
14 тур
12 октября, среда 10:00 Сахалин 1:1 Зенит
11 тур
29 сентября, четверг 12:30 Зенит 1:2 Сахалин
2 тур
10 августа, среда 11:00 Сахалин 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иртыш 11 9 2 0 21:4 +17 29
2. Сахалин 12 5 3 4 15:16 -1 18
3. Новосибирск 12 5 2 5 16:16 0 17
4. Чита 12 4 3 5 13:12 +1 15
5. Динамо Брл 11 3 2 6 8:15 -7 11
6. Зенит Ир 12 3 0 9 6:16 -10 9
...
  • Читайте нас: 