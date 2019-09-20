Зенит - Иртыш

|3 тур
|14 августа, среда
|16:00
|Иртыш
|2:0
|Зенит
|23 тур
|25 мая, суббота
|11:00
|Зенит
|1:3
|Иртыш
|14 тур
|10 октября, среда
|16:00
|Иртыш
|1:2
|Зенит
|11 тур
|29 сентября, суббота
|11:00
|Зенит
|0:0
|Иртыш
|2 тур
|7 августа, вторник
|16:00
|Иртыш
|2:0
|Зенит
|20 тур
|7 мая, понедельник
|15:00
|Иртыш
|0:1
|Зенит
|17 тур
|24 апреля, вторник
|13:00
|Зенит
|2:3
|Иртыш
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:0
|Зенит
|5 тур
|27 августа, воскресенье
|08:00
|Зенит
|1:0
|Иртыш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Иртыш
|11
|9
|2
|0
|21:4
|+17
|29
|2.
|Сахалин
|12
|5
|3
|4
|15:16
|-1
|18
|3.
|Новосибирск
|12
|5
|2
|5
|16:16
|0
|17
|4.
|Чита
|12
|4
|3
|5
|13:12
|+1
|15
|5.
|Динамо Брл
|11
|3
|2
|6
|8:15
|-7
|11
|6.
|Зенит Ир
|12
|3
|0
|9
|6:16
|-10
|9