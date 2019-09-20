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Зенит - Иртыш

20.09.2019, Пятница, 12:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур Зенит - Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
3 тур
14 августа, среда 16:00 Иртыш 2:0 Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019)
23 тур
25 мая, суббота 11:00 Зенит 1:3 Иртыш
14 тур
10 октября, среда 16:00 Иртыш 1:2 Зенит
11 тур
29 сентября, суббота 11:00 Зенит 0:0 Иртыш
2 тур
7 августа, вторник 16:00 Иртыш 2:0 Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018)
20 тур
7 мая, понедельник 15:00 Иртыш 0:1 Зенит
17 тур
24 апреля, вторник 13:00 Зенит 2:3 Иртыш
8 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:0 Зенит
5 тур
27 августа, воскресенье 08:00 Зенит 1:0 Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017)
20 тур
14 мая, воскресенье 14:00 Иртыш 0:2 Зенит
17 тур
30 апреля, воскресенье 11:00 Зенит 1:2 Иртыш
8 тур
11 сентября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:2 Зенит
5 тур
29 августа, понедельник 13:00 Зенит 1:0 Иртыш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иртыш 11 9 2 0 21:4 +17 29
2. Сахалин 12 5 3 4 15:16 -1 18
3. Новосибирск 12 5 2 5 16:16 0 17
4. Чита 12 4 3 5 13:12 +1 15
5. Динамо Брл 11 3 2 6 8:15 -7 11
6. Зенит Ир 12 3 0 9 6:16 -10 9
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