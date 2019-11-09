Введите ваш ник на сайте

Сатурн - Сокол

09.11.2019, Суббота, 14:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур Сатурн - Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
5 тур
16 августа, пятница 18:00 Сокол 1:1 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
16 тур
3 ноября, суббота 14:30 Сокол 5:0 Сатурн
4 тур
10 августа, пятница 19:00 Сатурн 1:2 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
18 тур
7 апреля, суббота 15:00 Сокол 0:3 Сатурн
6 тур
27 августа, воскресенье 15:00 Сатурн 4:3 Сокол
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Сатурн 2:1 Сокол
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Сокол 0:0 Сатурн
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Сокол 0:2 Сатурн
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Сокол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
...
  • Читайте нас: 