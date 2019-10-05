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Сокол - Металлург Л

05.10.2019, Суббота, 14:30 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Зона Центр, 12 тур Сокол - Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
25 тур
26 мая, воскресенье 17:00 Сокол 1:2 Металлург Л
13 тур
13 октября, суббота 15:00 Металлург Л 1:1 Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
20 тур
21 апреля, суббота 15:00 Сокол 2:2 Металлург Л
8 тур
9 сентября, суббота 15:00 Металлург Л 0:1 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
20 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Металлург Л 1:0 Сокол
6 тур
17 августа, суббота 19:00 Сокол 2:2 Металлург Л
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
13 августа, вторник 18:30 Металлург Л 2:2
(11:12)п		 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
19 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Металлург Л 1:0 Сокол
5 тур
9 августа, четверг 19:00 Сокол 1:1 Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 19:00 Сокол 0:3 Металлург Л
22 тур
10 сентября, суббота 18:00 Металлург Л 0:0 Сокол
10 тур
17 июня, пятница 00:00 Сокол 3:3 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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