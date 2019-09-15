Химки-2 - Зоркий

|22 тур
|4 мая, суббота
|13:00
|Зоркий
|1:1
|Химки-2
|10 тур
|22 сентября, суббота
|13:00
|Химки-2
|0:2
|Зоркий
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Бр
|17
|12
|3
|2
|28:11
|+17
|39
|2.
|Металлург Лп
|17
|11
|4
|2
|30:9
|+21
|37
|3.
|Сокол
|17
|11
|4
|2
|37:10
|+27
|37
|4.
|Салют
|17
|8
|2
|7
|23:23
|0
|26
|5.
|Химик-Арсенал
|17
|7
|5
|5
|27:20
|+7
|26
|6.
|Рязань
|17
|6
|6
|5
|29:26
|+3
|24
|7.
|Зоркий
|16
|7
|2
|7
|30:32
|-2
|23
|8.
|Арарат
|17
|7
|2
|8
|34:36
|-2
|23
|9.
|Калуга
|17
|6
|4
|7
|24:22
|+2
|22
|10.
|Сатурн
|17
|5
|7
|5
|32:32
|0
|22
|11.
|Химки-2
|17
|5
|3
|9
|23:32
|-9
|18
|12.
|Строгино
|17
|5
|2
|10
|15:28
|-13
|17
|13.
|Ротор (мол)
|16
|2
|2
|12
|14:33
|-19
|8
|14.
|Квант
|17
|2
|2
|13
|8:40
|-32
|8