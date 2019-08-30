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Рязань - Динамо Бр

30.08.2019, Пятница, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Рязань - Динамо Бр
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
25 тур
26 мая, воскресенье 17:00 Рязань 0:1 Динамо Бр
13 тур
13 октября, суббота 14:00 Динамо Бр 4:3 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 17:00 Рязань 1:2 Динамо Бр
10 тур
23 сентября, суббота 16:00 Динамо Бр 4:0 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Рязань 0:0 Динамо Бр
10 тур
25 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Бр 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
19 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Рязань 2:0 Динамо Бр
7 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо Бр 2:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 18:30 Рязань 1:0 Динамо Бр
4 тур
2 августа, суббота 19:00 Динамо Бр 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
22 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Динамо Бр 1:1 Рязань
8 тур
27 августа, вторник 18:30 Рязань 0:1 Динамо Бр
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
22 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Динамо Бр 0:0 Рязань
6 тур
17 мая, воскресенье 18:00 Рязань 1:0 Динамо Бр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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