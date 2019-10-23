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Калуга - Рязань

23.10.2019, Среда, 14:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур Калуга - Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
22 тур
4 мая, суббота 14:00 Калуга 5:0 Рязань
10 тур
22 сентября, суббота 14:00 Рязань 1:2 Калуга
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
17 тур
11 ноября, суббота 13:00 Рязань 3:0 Калуга
5 тур
18 августа, пятница 18:30 Калуга 1:1 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Рязань 1:2 Калуга
4 тур
12 августа, пятница 17:00 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Рязань 1:0 Калуга
5 тур
17 августа, понедельник 18:00 Калуга 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 14:00 Калуга 0:4 Рязань
5 тур
8 августа, пятница 19:30 Рязань 1:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
28 тур
25 мая, воскресенье 17:00 Рязань 1:3 Калуга
14 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Калуга 2:4 Рязань
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 18:30 Калуга 1:2 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Рязань 2:1 Калуга
3 тур
26 июля, четверг 18:00 Калуга 3:2 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
31 тур
17 апреля, вторник 19:00 Калуга 2:0 Рязань
17 тур
11 августа, четверг 00:00 Рязань 0:2 Калуга
5 тур
16 мая, понедельник 00:00 Калуга 3:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
21 тур
6 сентября, понедельник 18:00 Рязань 0:0 Калуга
7 тур
1 июня, вторник 18:30 Калуга 1:0 Рязань
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
29 апреля, четверг 17:00 Рязань 2:1 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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