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Русенборг - Стабек

24.08.2019, Суббота, 19:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Норвегия. Элитсериен, 19 тур Русенборг - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Стабек
9 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Стабек 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 0:0 Стабек
8 тур
13 мая, суббота 17:00 Стабек 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Стабек 0:2 Русенборг
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Стабек
10 тур
25 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 21:00 Стабек 4:1 Русенборг
9 тур
16 мая, пятница 21:00 Русенборг 1:3 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 28 19 5 4 65:29 +36 62
2. Буде-Глимт 30 15 9 6 64:44 +20 54
3. Русенборг 30 14 10 6 53:41 +12 52
4. Одд 30 15 7 8 45:40 +5 52
5. Викинг 29 13 8 8 54:37 +17 47
6. Кристиансунн 30 11 8 11 41:41 0 41
7. Хаугесунд 30 9 13 8 44:37 +7 40
8. Стабек 29 10 10 9 37:34 +3 40
9. Бранн 29 9 10 10 30:36 -6 37
10. Волеренга 30 8 10 12 39:44 -5 34
11. Стремсгодсет 30 8 8 14 41:54 -13 32
12. Лиллестрем 30 7 9 14 32:47 -15 30
13. Сарпсборг 08 29 5 15 9 29:38 -9 30
14. Тромсе 30 8 6 16 39:58 -19 30
15. Мьёндален 30 6 12 12 38:52 -14 30
16. Ранхейм 30 7 6 17 36:55 -19 27
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