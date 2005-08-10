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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Помощники:
Ал. Калабаев

Торпедо - ЦСКА

10.08.2005, Среда, 18:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 21 тур Торпедо - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
6 тур
20 июля, среда 19:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:2 ЦСКА
14 тур
22 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:3 Торпедо
11 тур
8 мая, среда 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 1:3 ЦСКА
4 тур
6 апреля, пятница 00:00 ЦСКА 0:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
6 тур
29 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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