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Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)

09.05.2020, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 29 тур Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
3 тур
27 июля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
24 тур
19 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
10 тур
7 октября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
2 тур
21 июля, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 2:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
25 тур
25 апреля, вторник 12:00 ЦСКА (мол) 2:0 Локомотив (мол)
11 тур
22 октября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
15 апреля, пятница 13:00 Локомотив (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
10 тур
25 сентября, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
27 тур
9 мая, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
8 тур
20 сентября, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
30 тур
14 мая, среда 14:00 ЦСКА (мол) 4:3 Локомотив (мол)
3 тур
27 июля, суббота 18:00 Локомотив (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
14 тур
3 ноября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 12 тур
1 мая, вторник 14:00 Локомотив (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Второй этап, 6 тур
23 марта, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 1:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 ЦСКА (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
11 сентября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
6 тур
16 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 16:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
4 тур
11 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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