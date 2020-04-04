Введите ваш ник на сайте

Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)

04.04.2020, Суббота, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 24 тур Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 5:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
26 тур
27 апреля, суббота 13:00 Зенит (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
12 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Кр. Советов (мол) 1:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Зенит (мол)
14 тур
19 ноября, суббота 18:00 Зенит (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
21 тур
19 марта, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Зенит (мол)
7 тур
28 августа, пятница 18:00 Зенит (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 15:00 Зенит (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
10 тур
24 сентября, вторник 11:30 Кр. Советов (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 15:00 Зенит (мол) 3:3 Кр. Советов (мол)
9 тур
21 сентября, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 11:30 Кр. Советов (мол) 2:2 Зенит (мол)
6 тур
23 апреля, суббота 00:00 Зенит (мол) 1:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
30 тур
27 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 3:0 Кр. Советов (мол)
1 тур
12 марта, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 12:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Зенит (мол)
8 тур
9 мая, суббота 15:30 Зенит (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
...
  • Читайте нас: 