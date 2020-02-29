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Ахмат (мол) - Ростов (мол)

29.02.2020, Суббота, 13:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 20 тур Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
9 тур
16 сентября, понедельник 14:00 Ростов (мол) 4:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
30 тур
25 мая, суббота 15:00 Ахмат (мол) 1:1 Ростов (мол)
1 тур
27 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 3:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
22 июля, суббота 12:00 Ростов (мол) 3:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
5 тур
28 августа, воскресенье 11:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 19:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
1 тур
17 июля, пятница 16:30 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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