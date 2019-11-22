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Рубин (мол) - Зенит (мол)

22.11.2019, Пятница, 12:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 17 тур Рубин (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 11:30 Зенит (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
17 тур
8 декабря, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:1 Рубин (мол)
3 тур
12 августа, воскресенье 11:30 Рубин (мол) 3:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 15:00 Рубин (мол) 2:3 Зенит (мол)
2 тур
21 июля, пятница 18:00 Зенит (мол) 2:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 12:00 Рубин (мол) 2:2 Зенит (мол)
7 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Зенит (мол) 6:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Зенит (мол) 1:0 Рубин (мол)
6 тур
22 августа, суббота 13:30 Рубин (мол) 4:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 18:00 Зенит (мол) 2:1 Рубин (мол)
14 тур
2 декабря, вторник 14:00 Рубин (мол) 1:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 18:00 Зенит (мол) 1:1 Рубин (мол)
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Рубин (мол) 2:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:00 Рубин (мол) 0:3 Зенит (мол)
6 тур
24 августа, пятница 15:30 Зенит (мол) 5:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 12 тур
1 мая, вторник 14:00 Рубин (мол) 2:2 Зенит (мол)
Второй этап, 6 тур
24 марта, суббота 15:00 Зенит (мол) 1:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:1 Зенит (мол)
9 тур
14 мая, суббота 16:00 Зенит (мол) 2:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 12:00 Рубин (мол) 1:0 Зенит (мол)
15 тур
30 июля, пятница 18:00 Зенит (мол) 0:2 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 14:00 Рубин (мол) 0:2 Зенит (мол)
15 тур
24 июля, пятница 16:00 Зенит (мол) 1:1 Рубин (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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