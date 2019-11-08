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Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)

08.11.2019, Пятница, 14:00 мск Москва, стадион Спартак им. Игоря Нетто Россия. Молодежное первенство, 16 тур Спартак М (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
7 тур
24 августа, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 4:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
17 мая, пятница 13:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Спартак М (мол)
15 тур
23 ноября, пятница 11:30 Спартак М (мол) 4:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 13:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Спартак М (мол)
2 тур
7 августа, воскресенье 15:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
3 декабря, четверг 12:00 Спартак М (мол) 4:0 Кр. Советов (мол)
4 тур
8 августа, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 0:4 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
10 апреля, четверг 15:30 Спартак М (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
1 тур
15 июля, понедельник 18:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
9 мая, четверг 13:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
14 тур
2 ноября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:5 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 17:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
9 тур
3 сентября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 3:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
13 ноября, суббота 13:00 Спартак М (мол) 0:0 Кр. Советов (мол)
14 тур
24 июля, суббота 18:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
28 тур
6 ноября, пятница 12:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Спартак М (мол)
14 тур
18 июля, суббота 16:00 Спартак М (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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