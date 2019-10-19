Оренбург (мол) - Кр. Советов (мол)

|16 тур
|30 ноября, пятница
|12:00
|Оренбург (мол)
|0:3
|Кр. Советов (мол)
|2 тур
|4 августа, суббота
|11:00
|Кр. Советов (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|16 тур
|30 ноября, пятница
|12:00
|Оренбург (мол)
|0:3
|Кр. Советов (мол)
|2 тур
|4 августа, суббота
|11:00
|Кр. Советов (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|3:1
|Оренбург (мол)
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Оренбург (мол)
|1:2
|Кр. Советов (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М (мол)
|21
|14
|2
|5
|44:13
|+31
|44
|2.
|ЦСКА (мол)
|21
|12
|7
|2
|38:19
|+19
|43
|3.
|Локомотив (мол)
|22
|12
|4
|6
|35:17
|+18
|40
|4.
|Спартак М (мол)
|21
|12
|3
|6
|39:30
|+9
|39
|5.
|Кр. Советов (мол)
|21
|12
|2
|7
|50:33
|+17
|38
|6.
|Арсенал Т (мол)
|22
|11
|5
|6
|41:27
|+14
|38
|7.
|Зенит (мол)
|22
|11
|4
|7
|33:27
|+6
|37
|8.
|Тамбов (мол)
|21
|10
|3
|8
|32:28
|+4
|33
|9.
|Ахмат (мол)
|22
|9
|6
|7
|40:32
|+8
|33
|10.
|Сочи (мол)
|22
|9
|5
|8
|38:31
|+7
|32
|11.
|Краснодар (мол)
|22
|7
|3
|12
|31:41
|-10
|24
|12.
|Ростов (мол)
|22
|6
|4
|12
|28:48
|-20
|22
|13.
|Урал (мол)
|21
|5
|7
|9
|30:37
|-7
|22
|14.
|Рубин (мол)
|22
|5
|5
|12
|22:44
|-22
|20
|15.
|Оренбург (мол)
|22
|4
|2
|16
|21:40
|-19
|14
|16.
|Уфа (мол)
|22
|2
|2
|18
|12:67
|-55
|8