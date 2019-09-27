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Ростов (мол) - Динамо (мол)

27.09.2019, Пятница, 14:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство, 11 тур Ростов (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
28 тур
9 мая, четверг 12:00 Динамо (мол) 3:0 Ростов (мол)
14 тур
9 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
19 тур
1 декабря, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:0 Ростов (мол)
5 тур
8 августа, вторник 15:30 Ростов (мол) 3:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 14:00 Динамо (мол) 2:1 Ростов (мол)
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Ростов (мол) 1:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 15:00 Ростов (мол) 2:1 Динамо (мол)
1 тур
2 августа, суббота 18:00 Динамо (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
28 тур
1 мая, четверг 14:00 Ростов (мол) 2:0 Динамо (мол)
7 тур
31 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
22 тур
29 марта, пятница 13:00 Динамо (мол) 2:1 Ростов (мол)
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Ростов (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 18:00 Ростов (мол) 1:5 Динамо (мол)
2 тур
18 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
5 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 2:0 Динамо (мол)
13 тур
16 июля, пятница 15:30 Динамо (мол) 1:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 2:2 Динамо (мол)
4 тур
10 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:0 Ростов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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