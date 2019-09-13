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Зенит (мол) - Арсенал Т (мол)

13.09.2019, Пятница, 12:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 9 тур Зенит (мол) - Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 12:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Зенит (мол)
2 тур
4 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:1 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 12:00 Арсенал Т (мол) 0:3 Зенит (мол)
13 тур
15 октября, воскресенье 13:00 Зенит (мол) 1:2 Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
20 тур
28 февраля, вторник 14:00 Зенит (мол) Арсенал Т (мол)
6 тур
10 сентября, суббота 15:00 Арсенал Т (мол) 0:3 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 13:00 Зенит (мол) 5:0 Арсенал Т (мол)
1 тур
1 августа, пятница 18:00 Арсенал Т (мол) 2:1 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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