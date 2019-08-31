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Локомотив (мол) - Ростов (мол)

31.08.2019, Суббота, 10:30 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 8 тур Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
25 тур
23 апреля, вторник 12:00 Ростов (мол) 0:2 Локомотив (мол)
11 тур
19 октября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 1:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 11:00 Локомотив (мол) 2:1 Ростов (мол)
11 тур
23 сентября, суббота 16:00 Ростов (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
22 тур
8 апреля, суббота 15:00 Локомотив (мол) 4:0 Ростов (мол)
8 тур
23 сентября, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:4 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 12:00 Ростов (мол) 1:2 Локомотив (мол)
13 тур
25 октября, воскресенье 14:30 Локомотив (мол) 4:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 15:30 Ростов (мол) 0:0 Локомотив (мол)
3 тур
13 августа, среда 13:30 Локомотив (мол) 4:3 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:00 Ростов (мол) 2:2 Локомотив (мол)
6 тур
25 августа, воскресенье 13:00 Локомотив (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:4 Ростов (мол)
12 тур
20 октября, суббота 15:30 Ростов (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 18:00 Ростов (мол) 0:1 Локомотив (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:0 Локомотив (мол)
15 тур
31 июля, суббота 19:00 Локомотив (мол) 1:2 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
16 тур
1 августа, суббота 19:00 Локомотив (мол) 3:0 Ростов (мол)
2 тур
21 марта, суббота 15:00 Ростов (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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