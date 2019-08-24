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ЦСКА (мол) - Ахмат (мол)

24.08.2019, Суббота, 12:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство, 7 тур ЦСКА (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
29 тур
17 мая, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 7:1 Ахмат (мол)
15 тур
23 ноября, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 11:00 Ахмат (мол) 0:3 ЦСКА (мол)
8 тур
26 августа, суббота 11:00 ЦСКА (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 12:00 Ахмат (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
6 тур
9 сентября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 3:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 3:1 Ахмат (мол)
13 тур
24 октября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 3:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
18 тур
6 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
3 тур
12 августа, вторник 11:00 ЦСКА (мол) 5:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
27 сентября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 3:2 Ахмат (мол)
13 тур
27 октября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 5:0 Ахмат (мол)
12 тур
9 июня, четверг 17:00 Ахмат (мол) 2:4 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
16 октября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
10 тур
9 мая, воскресенье 14:00 ЦСКА (мол) 5:1 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
29 октября, четверг 15:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ахмат (мол)
13 тур
10 июля, пятница 18:00 Ахмат (мол) 4:3 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 21 14 2 5 44:13 +31 44
2. ЦСКА (мол) 21 12 7 2 38:19 +19 43
3. Локомотив (мол) 22 12 4 6 35:17 +18 40
4. Спартак М (мол) 21 12 3 6 39:30 +9 39
5. Кр. Советов (мол) 21 12 2 7 50:33 +17 38
6. Арсенал Т (мол) 22 11 5 6 41:27 +14 38
7. Зенит (мол) 22 11 4 7 33:27 +6 37
8. Тамбов (мол) 21 10 3 8 32:28 +4 33
9. Ахмат (мол) 22 9 6 7 40:32 +8 33
10. Сочи (мол) 22 9 5 8 38:31 +7 32
11. Краснодар (мол) 22 7 3 12 31:41 -10 24
12. Ростов (мол) 22 6 4 12 28:48 -20 22
13. Урал (мол) 21 5 7 9 30:37 -7 22
14. Рубин (мол) 22 5 5 12 22:44 -22 20
15. Оренбург (мол) 22 4 2 16 21:40 -19 14
16. Уфа (мол) 22 2 2 18 12:67 -55 8
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