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Ренн - Бордо

21.12.2019, Суббота, 22:45 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Лига 1, 19 тур Ренн - Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:1 Ренн
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Ренн 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
17 марта, суббота 19:00 Бордо 0:2 Ренн
12 тур
3 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:00 Бордо 1:1 Ренн
9 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
31 января, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ренн
14 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 22:00 Ренн 1:1 Бордо
8 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Бордо 2:2 Ренн
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:55 Ренн 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Ренн 0:2 Бордо
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Бордо 2:0 Ренн
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Бордо
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 23:00 Ренн 4:2 Бордо
7 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
29 апреля, среда 22:00 Ренн 2:3 Бордо
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 19:10 Ренн 0:2 Бордо
14 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Бордо 3:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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