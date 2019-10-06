Ренн - Реймс

|25 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Реймс
|2:0
|Ренн
|11 тур
|28 октября, воскресенье
|17:00
|Ренн
|0:2
|Реймс
|25 тур
|17 февраля, воскресенье
|19:00
|Реймс
|2:0
|Ренн
|11 тур
|28 октября, воскресенье
|17:00
|Ренн
|0:2
|Реймс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|27
|22
|2
|3
|75:24
|+51
|68
|2.
|Марсель
|28
|16
|8
|4
|41:29
|+12
|56
|3.
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|38:24
|+14
|50
|4.
|Лилль
|28
|15
|4
|9
|35:27
|+8
|49
|5.
|Реймс
|28
|10
|11
|7
|26:21
|+5
|41
|6.
|Ницца
|28
|11
|8
|9
|41:38
|+3
|41
|7.
|Лион
|28
|11
|7
|10
|42:27
|+15
|40
|8.
|Монпелье
|28
|11
|7
|10
|35:34
|+1
|40
|9.
|Монако
|28
|11
|7
|10
|44:44
|0
|40
|10.
|Анжер
|28
|11
|6
|11
|28:33
|-5
|39
|11.
|Страсбур
|27
|11
|5
|11
|32:32
|0
|38
|12.
|Бордо
|28
|9
|10
|9
|40:34
|+6
|37
|13.
|Нант
|28
|11
|4
|13
|28:31
|-3
|37
|14.
|Брест
|28
|8
|10
|10
|34:37
|-3
|34
|15.
|Метц
|28
|8
|10
|10
|27:35
|-8
|34
|16.
|Дижон
|28
|7
|9
|12
|27:37
|-10
|30
|17.
|Сент-Этьен
|28
|8
|6
|14
|29:45
|-16
|30
|18.
|Ним
|28
|7
|6
|15
|29:44
|-15
|27
|19.
|Амьен
|28
|4
|11
|13
|31:50
|-19
|23
|20.
|Тулуза
|28
|3
|4
|21
|22:58
|-36
|13