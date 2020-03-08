Введите ваш ник на сайте

Гронинген - ПСВ

08.03.2020, Воскресенье, 18:45 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 26 тур Гронинген - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
4 тур
25 сентября, среда 19:30 ПСВ 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
26 января, суббота 21:45 ПСВ 2:1 Гронинген
10 тур
27 октября, суббота 20:45 Гронинген 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
34 тур
6 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 0:0 Гронинген
16 тур
13 декабря, среда 20:30 Гронинген 3:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 ПСВ
4 тур
28 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Гронинген 0:3 ПСВ
2 тур
16 августа, воскресенье 13:30 ПСВ 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Гронинген
13 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 23:45 ПСВ 2:3 Гронинген
10 тур
20 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 20:45 ПСВ 5:2 Гронинген
3 тур
26 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 15:30 Гронинген 3:0 ПСВ
14 тур
26 ноября, суббота 23:45 ПСВ 6:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 ПСВ
7 тур
25 сентября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 ПСВ 3:1 Гронинген
5 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 ПСВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
...
  • Читайте нас: 