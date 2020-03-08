Гронинген - ПСВ

|4 тур
|25 сентября, среда
|19:30
|ПСВ
|3:1
|Гронинген
|19 тур
|26 января, суббота
|21:45
|ПСВ
|2:1
|Гронинген
|10 тур
|27 октября, суббота
|20:45
|Гронинген
|1:2
|ПСВ
|33 тур
|7 мая, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|1:1
|ПСВ
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|13:30
|ПСВ
|0:0
|Гронинген
|26 тур
|5 марта, суббота
|21:45
|Гронинген
|0:3
|ПСВ
|2 тур
|16 августа, воскресенье
|13:30
|ПСВ
|2:0
|Гронинген
|27 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|ПСВ
|2:1
|Гронинген
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|14:30
|Гронинген
|1:1
|ПСВ
|30 тур
|29 марта, суббота
|23:45
|ПСВ
|2:3
|Гронинген
|10 тур
|20 октября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:0
|ПСВ
|32 тур
|27 апреля, суббота
|20:45
|ПСВ
|5:2
|Гронинген
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|18:30
|Гронинген
|1:3
|ПСВ
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|3:0
|ПСВ
|14 тур
|26 ноября, суббота
|23:45
|ПСВ
|6:1
|Гронинген
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|0:0
|ПСВ
|7 тур
|25 сентября, суббота
|21:45
|ПСВ
|1:1
|Гронинген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|25
|18
|2
|5
|68:23
|+45
|56
|2.
|Алкмаар
|25
|18
|2
|5
|54:17
|+37
|56
|3.
|Фейеноорд
|25
|14
|8
|3
|50:35
|+15
|50
|4.
|ПСВ
|26
|14
|7
|5
|54:28
|+26
|49
|5.
|Виллем II
|26
|13
|5
|8
|37:34
|+3
|44
|6.
|Утрехт
|25
|12
|5
|8
|50:34
|+16
|41
|7.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|45:35
|+10
|41
|8.
|Хераклес
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|9.
|Гронинген
|26
|10
|5
|11
|27:26
|+1
|35
|10.
|Херенвен
|26
|8
|9
|9
|41:41
|0
|33
|11.
|Спарта Рот
|26
|9
|6
|11
|41:45
|-4
|33
|12.
|Эммен
|26
|9
|5
|12
|32:45
|-13
|32
|13.
|Венло
|26
|8
|4
|14
|24:51
|-27
|28
|14.
|Твенте
|26
|7
|6
|13
|34:46
|-12
|27
|15.
|Зволле
|26
|7
|5
|14
|37:55
|-18
|26
|16.
|Фортуна Сд
|26
|6
|8
|12
|29:52
|-23
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|4
|7
|15
|25:54
|-29
|19
|18.
|РКС Ваалвейк
|26
|4
|3
|19
|27:60
|-33
|15