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Витесс - Твенте

07.03.2020, Суббота, 21:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 26 тур Витесс - Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 22:45 Твенте 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
33 тур
29 апреля, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Твенте
17 тур
16 декабря, суббота 22:45 Твенте 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Твенте
7 тур
25 сентября, воскресенье 15:30 Твенте 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Твенте 2:2 Витесс
17 тур
18 декабря, пятница 22:00 Витесс 5:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Витесс
15 тур
7 декабря, воскресенье 18:45 Витесс 2:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
15 февраля, суббота 21:45 Твенте 2:0 Витесс
4 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Витесс 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 19:30 Твенте 0:1 Витесс
12 тур
11 ноября, воскресенье 15:30 Витесс 0:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Витесс 1:4 Твенте
14 тур
27 ноября, воскресенье 19:30 Твенте 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 21:45 Твенте 1:0 Витесс
3 тур
21 августа, суббота 20:45 Витесс 0:3 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
13 февраля, суббота 20:45 Витесс 1:2 Твенте
14 тур
21 ноября, суббота 22:45 Твенте 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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