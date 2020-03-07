Витесс - Твенте

|17 тур
|14 декабря, суббота
|22:45
|Твенте
|0:3
|Витесс
|33 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:30
|Витесс
|5:0
|Твенте
|17 тур
|16 декабря, суббота
|22:45
|Твенте
|1:1
|Витесс
|18 тур
|15 января, воскресенье
|16:30
|Витесс
|3:1
|Твенте
|7 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:30
|Твенте
|2:1
|Витесс
|34 тур
|8 мая, воскресенье
|15:30
|Твенте
|2:2
|Витесс
|17 тур
|18 декабря, пятница
|22:00
|Витесс
|5:1
|Твенте
|24 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:30
|Твенте
|1:2
|Витесс
|15 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:45
|Витесс
|2:2
|Твенте
|24 тур
|15 февраля, суббота
|21:45
|Твенте
|2:0
|Витесс
|4 тур
|25 августа, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:0
|Твенте
|26 тур
|10 марта, воскресенье
|19:30
|Твенте
|0:1
|Витесс
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:30
|Витесс
|0:0
|Твенте
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:30
|Витесс
|1:4
|Твенте
|14 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:30
|Твенте
|0:0
|Витесс
|23 тур
|12 февраля, суббота
|21:45
|Твенте
|1:0
|Витесс
|3 тур
|21 августа, суббота
|20:45
|Витесс
|0:3
|Твенте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|25
|18
|2
|5
|68:23
|+45
|56
|2.
|Алкмаар
|25
|18
|2
|5
|54:17
|+37
|56
|3.
|Фейеноорд
|25
|14
|8
|3
|50:35
|+15
|50
|4.
|ПСВ
|26
|14
|7
|5
|54:28
|+26
|49
|5.
|Виллем II
|26
|13
|5
|8
|37:34
|+3
|44
|6.
|Утрехт
|25
|12
|5
|8
|50:34
|+16
|41
|7.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|45:35
|+10
|41
|8.
|Хераклес
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|9.
|Гронинген
|26
|10
|5
|11
|27:26
|+1
|35
|10.
|Херенвен
|26
|8
|9
|9
|41:41
|0
|33
|11.
|Спарта Рот
|26
|9
|6
|11
|41:45
|-4
|33
|12.
|Эммен
|26
|9
|5
|12
|32:45
|-13
|32
|13.
|Венло
|26
|8
|4
|14
|24:51
|-27
|28
|14.
|Твенте
|26
|7
|6
|13
|34:46
|-12
|27
|15.
|Зволле
|26
|7
|5
|14
|37:55
|-18
|26
|16.
|Фортуна Сд
|26
|6
|8
|12
|29:52
|-23
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|4
|7
|15
|25:54
|-29
|19
|18.
|РКС Ваалвейк
|26
|4
|3
|19
|27:60
|-33
|15