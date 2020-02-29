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Зволле - Витесс

29.02.2020, Суббота, 21:45 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 25 тур Зволле - Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
3 тур
16 августа, пятница 21:00 Витесс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Витесс 4:1 Зволле
5 тур
16 сентября, воскресенье 17:45 Зволле 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 21:45 Зволле 1:2 Витесс
11 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
4 марта, суббота 22:45 Зволле 3:1 Витесс
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Витесс 3:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
27 января, среда 22:45 Витесс 1:1 Зволле
9 тур
18 октября, воскресенье 17:45 Зволле 1:5 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 24 мая, воскресенье 13:30 Витесс 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 21 мая, четверг 21:45 Зволле 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 20:30 Витесс 2:1 Зволле
3 тур
24 августа, воскресенье 14:30 Зволле 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
18 января, суббота 22:45 Зволле 1:2 Витесс
7 тур
22 сентября, воскресенье 14:30 Витесс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 Зволле
2 тур
18 августа, суббота 21:45 Зволле 0:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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