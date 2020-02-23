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Хераклес - Аякс

23.02.2020, Воскресенье, 18:45 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Эредивизие, 24 тур Хераклес - Аякс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 Аякс 4:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 20:30 Хераклес 1:0 Аякс
1 тур
11 августа, суббота 19:30 Аякс 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
30 тур
8 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 1:0 Хераклес
1 тур
12 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:1 Хераклес
6 тур
18 сентября, воскресенье 17:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
26 января, вторник 22:45 Аякс 0:0 Хераклес
9 тур
17 октября, суббота 20:45 Хераклес 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Аякс
5 тур
13 сентября, суббота 20:30 Аякс 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
33 тур
27 апреля, воскресенье 16:30 Хераклес 1:1 Аякс
14 тур
23 ноября, суббота 23:45 Аякс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
7 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 4:0 Хераклес
9 тур
20 октября, суббота 20:45 Хераклес 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 6:0 Хераклес
5 тур
10 сентября, суббота 22:45 Хераклес 2:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Хераклес
12 тур
30 октября, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 4:0 Хераклес
5 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Хераклес 0:3 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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