Витесс - Херенвен

|15 тур
|29 ноября, пятница
|22:00
|Херенвен
|3:2
|Витесс
|20 тур
|2 февраля, суббота
|20:30
|Витесс
|2:2
|Херенвен
|2 тур
|19 августа, воскресенье
|17:45
|Херенвен
|1:1
|Витесс
|19 тур
|20 января, суббота
|22:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|9 тур
|22 октября, воскресенье
|17:45
|Херенвен
|0:4
|Витесс
|30 тур
|8 апреля, суббота
|19:30
|Витесс
|4:2
|Херенвен
|13 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Херенвен
|1:1
|Витесс
|23 тур
|13 февраля, суббота
|22:45
|Витесс
|3:0
|Херенвен
|7 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Херенвен
|0:0
|Витесс
|19 тур
|24 января, суббота
|22:45
|Херенвен
|4:1
|Витесс
|6 тур
|20 сентября, суббота
|22:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|30 тур
|29 марта, суббота
|21:45
|Витесс
|2:2
|Херенвен
|10 тур
|19 октября, суббота
|22:45
|Херенвен
|2:3
|Витесс
|18 тур
|22 декабря, суббота
|21:45
|Херенвен
|2:1
|Витесс
|8 тур
|6 октября, суббота
|21:45
|Витесс
|3:3
|Херенвен
|31 тур
|21 апреля, суббота
|20:45
|Херенвен
|1:1
|Витесс
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|27 тур
|12 марта, суббота
|22:45
|Витесс
|1:1
|Херенвен
|5 тур
|11 сентября, суббота
|21:45
|Херенвен
|2:1
|Витесс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|25
|18
|2
|5
|68:23
|+45
|56
|2.
|Алкмаар
|25
|18
|2
|5
|54:17
|+37
|56
|3.
|Фейеноорд
|25
|14
|8
|3
|50:35
|+15
|50
|4.
|ПСВ
|26
|14
|7
|5
|54:28
|+26
|49
|5.
|Виллем II
|26
|13
|5
|8
|37:34
|+3
|44
|6.
|Утрехт
|25
|12
|5
|8
|50:34
|+16
|41
|7.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|45:35
|+10
|41
|8.
|Хераклес
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|9.
|Гронинген
|26
|10
|5
|11
|27:26
|+1
|35
|10.
|Херенвен
|26
|8
|9
|9
|41:41
|0
|33
|11.
|Спарта Рот
|26
|9
|6
|11
|41:45
|-4
|33
|12.
|Эммен
|26
|9
|5
|12
|32:45
|-13
|32
|13.
|Венло
|26
|8
|4
|14
|24:51
|-27
|28
|14.
|Твенте
|26
|7
|6
|13
|34:46
|-12
|27
|15.
|Зволле
|26
|7
|5
|14
|37:55
|-18
|26
|16.
|Фортуна Сд
|26
|6
|8
|12
|29:52
|-23
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|4
|7
|15
|25:54
|-29
|19
|18.
|РКС Ваалвейк
|26
|4
|3
|19
|27:60
|-33
|15