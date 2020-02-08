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Херенвен - Венло

08.02.2020, Суббота, 21:45 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 22 тур Херенвен - Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
8 тур
28 сентября, суббота 19:30 Венло 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
23 апреля, вторник 20:45 Херенвен 2:2 Венло
4 тур
1 сентября, суббота 19:30 Венло 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
31 тур
14 апреля, суббота 20:45 Венло 0:2 Херенвен
15 тур
9 декабря, суббота 20:30 Херенвен 2:2 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
22 тур
9 февраля, суббота 22:45 Херенвен 2:2 Венло
14 тур
24 ноября, суббота 22:45 Венло 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
27 тур
24 марта, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Венло
6 тур
17 сентября, суббота 21:45 Венло 0:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
23 апреля, суббота 22:45 Венло 2:2 Херенвен
10 тур
23 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:0 Венло
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
2 февраля, вторник 22:00 Венло 3:1 Херенвен
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Херенвен 1:1 Венло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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