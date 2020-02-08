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ПСВ - Виллем II

08.02.2020, Суббота, 21:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 22 тур ПСВ - Виллем II
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
13 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Виллем II 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
32 тур
25 апреля, четверг 21:45 Виллем II 0:3 ПСВ
4 тур
1 сентября, суббота 20:45 ПСВ 6:1 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
10 марта, суббота 21:45 Виллем II 5:0 ПСВ
7 тур
30 сентября, суббота 20:45 ПСВ 4:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
9 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 5:0 Виллем II
13 тур
19 ноября, суббота 21:45 Виллем II 0:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 21:45 ПСВ 2:0 Виллем II
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Виллем II 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
20 тур
31 января, суббота 20:30 ПСВ 2:1 Виллем II
1 тур
10 августа, воскресенье 18:30 Виллем II 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
6 апреля, суббота 22:45 Виллем II 1:3 ПСВ
9 тур
20 октября, суббота 21:45 ПСВ 3:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 22:45 ПСВ 2:1 Виллем II
9 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Виллем II 2:4 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 16:30 Виллем II 0:1 ПСВ
8 тур
26 сентября, суббота 21:45 ПСВ 3:1 Виллем II
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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